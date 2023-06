Duplice omicidio a Sant'Antimo: Caiazzo in carcere, le prime ammissioni

Napoli, 9 giugno 2023 - Il suocero di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, 29 e 24 anni rispettivamente, è in carcere. I militari lo hanno condotto a Poggioreale: il 44enne, Raffaele Caiazzo, è stato fermato per il duplice omicidio commesso ieri a Sant'Antimo (Napoli) del genero e della nuora, coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi quattro nipotini, tutti in tenera età. Per l'accusa Caiazzo avrebbe agito sulla scorta del sospetto che le due vittime fossero amanti, e avrebbe sparato prima a Cammisa in strada e quindi alla nuora in casa, per poi dileguarsi salvo poi costituirsi, dopo aver saputo di essere ricercato dai carabinieri, alla stazione dell'Arma di Gricignano d'Aversa, nel Casertano.

Caiazzo in cella

Caiazzo è stato prima condotto nella sede della compagnia dei carabinieri di Giugliano in Campania, e dopo un lungo interrogatorio in cui avrebbe reso prime parziali ammissioni sulle proprie responsabilità, è stato sottoposto a fermo da parte della Procura di Napoli Nord per il duplice omicidio (contestate anche le aggravanti dei futili motivi e di aver agito contro un affine in linea diretta) e per detenzione e porto d'arma abusivi, e poi trasferito a Poggioreale in attesa della convalida del provvedimento restrittivo da parte del Gip. La pistola non è stata ancora ritrovata. L'autopsia sulle salme di Luigi e Maria verrà eseguita in questi giorni. Il suocero carnefice deve rispondere di duplice omicidio volontario.

Luigi e Maria "due persone normali"

Le due vittime vengono descritte come "persone normali". "Luigi era un bonaccione" dice una parente, mentre Maria Brigida era molto legata ai propri due figli, come emerge dal profilo Instagram, in cui postava di continuo foto dei bimbi. "Tu figlio mio e la tua sorellina mi avete cambiato la vita, mi avete dato delle emozioni indimenticabili" è una delle frasi della 24enne.

Il parroco: "Omicidio frutto del degrado"

Nel popoloso comune dell'hinterland a nord di Napoli si attende nei prossimi giorni la celebrazione dei funerali di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno nel Milanese, che ieri sera è stata ricordata con una fiaccolata.

"Violenza, violenza, sempre e solo violenza” dice quasi disperato il parroco don Salvatore Coviello, che conosceva bene Giulia ma non le vittime del duplice omicidio, originarie del vicino comune di Casandrino. "Ci riprendiamo da una tragedia e ne arriva subito un'altra. Questo duplice omicidio - si sfoga il prete - è frutto di un degrado sociale ed economico; qui si sopravvive e c'è anche tanta ignoranza, visto che si fa fatica a portare i figli a scuola. Ricordo che a Sant'Antimo non c'è un ristorante, non c'è un cinema, un teatro, non c'è alcun luogo aggregante per i cittadini".