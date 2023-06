Napoli, duplice omicidio a Sant’Antimo: uccisi due cognati

Napoli, 8 giugno 2023 – Duplice omicidio a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, le vittime sono un uomo e una donna, cognati.

Secondo quanto al momento ricostruito, i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti a piazzetta Sant'Antonio per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto, a terra, c'era il cadavere del 29enne Luigi Cammisa raggiunto da diversi colpi. Negli stessi momenti i militari sono intervenuti in un appartamento di via Caruso 17. All'interno c'era il cadavere di Maria Brigida Pesacane, 24enne, anche la donna era stata colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Non si esclude alcuna pista.