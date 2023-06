Giulia Tramontano uccisa con il suo bambino, fiaccolata nella sua Sant'Antimo

Sant'Antimo (Napoli), 8 giugno 2023 - "Dolore che si aggiunge al dolore" le parole amare questa mattina del sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno. A poche ore dalla fiaccolata organizzata per stringersi intorno alla famiglia di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Milano e incinta di Thiago (7 mesi), originaria proprio di Sant'Antimo, un altro lutto scuote la comunità. Il paese campano questa mattina si è risvegliato nel peggiore dei modi.

Nella notte piazza Sant’Antonio e via Caruso sono stati lo scenario orribile di un duplice omicidio: vittime un ragazzo e una ragazza, cognati: Luigi Cammisa 29 anni e Maria Brigida Pesacane, di soli 24 anni. Ammazzati in luoghi diversi ma secondo gli investigatori i due fatti sono collegati, forse da motivi passionali.

Una fiaccolata per Giulia e Thiago

"Ci stringeremo intorno alla famiglia di Giulia e Thiago nel momento di massimo dolore", conferma l'appuntamento per questa sera 8 giugno alle ore 19, il sindaco Buonanno che sui social ha fatto un invito alla partecipazione. "Partiremo dalla Villa comunale Del Rio, scenderemo lungo Via Roma e termineremo in Piazza della Repubblica. In questi giorni ho ricevuto tantissima partecipazione e tantissime richieste di adesione a questa fiaccolata", si legge nel post del primo cittadino.

"Vi chiedo di partecipare - aggiunge il sindaco - e di portare il nostro messaggio di vicinanza alla famiglia di Giulia in questo momento così straziante e vi chiedo di farlo con la sensibilità e la delicatezza che da sempre ci contraddistingue. Vi chiedo di raggiungere a piedi il punto di partenza e di lasciare libero tutto il percorso della fiaccolata da auto in sosta; vi faccio preghiera, laddove ci siano auto in transito lungo le traverse che si immettono su Via Roma, di pazientare nell'attesa del passaggio del corteo, che vede coinvolti altresì bambini e ragazzi".

Saranno presenti le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato per il mantenimento dell'ordine pubblico "ma io ho bisogno dei miei concittadini". Non mancheranno "tantissime autorità, pubbliche, politiche e religiose e per questo confido nel vostro sostegno e faccio appello alla condivisione di voi tutti di questo sentimento di unione e di fratellanza che abbiamo riscoperto in questi gironi, così difficili anche per la nostra comunità" conclude il primo cittadino a poche ore dall'iniziativa.