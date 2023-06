Roma, poliziotta uccisa a colpi di pistola: l’assassino un collega. Si è suicidato

Roma, 1 giugno 2023 - Era una agente di polizia Pierpaola Romano, 58 anni,la donna trovata morta oggi in un androne di un palazzo a Roma, in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio, dove viveva. Secondo quanto si apprende la donna è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. L’aggressore si sarebbe tolto la vita: l'uomo è stato trovato in una auto in in via Costantino Mortati, a Torraccia.

La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 11.25: la polizia è giunta sul posto dopo la segnalazione di spari in strada.

Secondo una primissima ricostruzione la vittima, che prestava servizio alla Camera dei deputati, sarebbe stata raggiunta da almeno due colpi di pistola alla testa.

Anche l'aggressore era un agente di polizia e lavorarava nello stesso ufficio della vittima. L'uomo si sarebbe allontanato in auto dopo l'omicidio e si sarebbe tolto la vita in auto con la stessa arma ad un paio di isolati di distanza.

Sul caso indaga la Squadra Mobile di Roma. Sul posto ci sono la pm Antonia Giammaria e la pm per le violenze Antonella Pandolfi. La prima ipotesi è che si tratti di un omicidio suicidio con movente passionale.

Chi è la vittima: Pierpaola Romano

Aveva 58 anni l'agente di polizia uccisa questa mattina all'ingresso di un palazzo a San Basilio, a Roma. Secondo quanto si è appreso la funzionaria, Pierpaola Romano era ispettrice superiore in servizio alla Camera dei Deputati. La poliziotta era sposta ed aveva un figlio di 22 anni.

Dalle prime risultanze sembra si tratti dell’ennesimo caso di femminicidio, dopo il ritrovamento, ieri, a Senago, del cadavere di Giulia Tramontano e la confessione del fidanzato Alessandro Impagnatiello. Il corpo della ragazza, incinta al settimo mese, era nascosto in un'area verde abbandonata. L’omicidio-suicidio di Roma , infatti, secondo le prime ipotesi avrebbe un movente passionale.