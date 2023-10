Inchiesta coop-migranti, fissati venerdì gli interrogatori per la moglie e la suocera di Soumahoro

Roma, 31 ottobre 2023 – È fissato per venerdì l'avvio degli interrogatori di garanzia, davanti al gip di Latina, per Liliane Murekatete, moglie di Aboubakar Soumahoro, e Marie Therede Mukamatsindo, suocera del parlamentare. Le due donne sono state arrestate ieri dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'indagine su alcune cooperative che si occupavano di accoglienza dei migranti e gestite dai familiari di Soumahoro.

Gli interrogatori

Il giudice ha fissato per il 3 novembre gli interrogatori per la moglie del parlamentare Liliane Murekatete e per la suocera Marie Therede Mukamatsindo. Oltre alle due donne, i militari della Guardia di finanza hanno dato esecuzione ad una terza misura cautelare, l'obbligo di dimora, per un figlio della suocera del deputato. Le misure riguardano appartenenti al consiglio di amministrazione della cooperativa sociale integrata Karibu. Nei loro confronti le accuse sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui