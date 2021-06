Roma, 20 giugno 2021 - L’obiettivo è superare i 43mila elettori. Secondo i leader del centrosinistra è questa la soglia per poter ritenere un buon risultato le primarie per la scelta del candidato sindaco di Roma e non ripetere il flop di Torino, dove invece a votare sono andati solo 12mila elettori.

Dalle 8 di mattina e fino alle 21 di stasera nei 187 gazebo sparsi per la Capitale è possibile votare uno dei sette nomi per la corsa al Campidoglio e i 46 aspiranti presidenti di Municipio. I primi risultati sull’affluenza si avranno dopo le 13.

Primarie: Pd, le polemiche rovinano la "festa"

Zingaretti: “Buon voto a tutti”

Intanto, hanno votato alcuni dei leader del Partito Democratico. Tra loro il presidente della Regione Lazio ed ex segretario Pd, Nicola Zingaretti: “Ho votato stamattina alle primarie di Roma al gazebo di Piazza Mazzini. Buon voto a tutti!”, ha scritto il governatore su Twitter.

Gualtieri: “Fa caldo e c’è la partita, perciò partecipazione ancora più straordinaria”

Il candidato del Partito Democratico alle primarie ed ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha invece votato al gazebo di Piazza di Donna Olimpia: "Oggi è una bellissima giornata, mi dicono che stanno girando in tanti, in tutti i seggi. Ci sono oltre mille volontari che stanno garantendo il voto a tutte le romane e i romani che vogliono partecipare a questa decisione”, ha dichiarato all’arrivo, auspicando la nascita di “una grande squadra e alleanza”.

Tuttavia Gualtieri non nasconde alcuni timori per quanto riguarda l’affluenza “perché fa caldo, perché c'è la partita e la partecipazione quindi è ancora più straordinaria. Alle scorse primarie hanno votato in 43 mila, vedremo (se si supererà la soglia scorsa ndr)”, ha specificato.

Zevi: “Votate, ai gazebo c’è la fila”

Invito a votare anche da Tobia Zevi, altro candidato alle primarie del centrosinistra: “Ho votato questa mattina alle ore 10.15 al gazebo di Piazza Winckelmann. Votate, ai gazebo c'è la fila, oggi è una bella giornata di democrazia e partecipazione. Le primarie sono sempre un grande esercizio di democrazia e condivisione. Sono e sarò sempre al lavoro - ha aggiunto Zevi - per una Roma più efficiente, moderna e green, che sia in grado di riconquistare il posto che le spetta tra le grandi capitali europee quanto a qualità della vita e visione progettuale per i prossimi anni. La 'Roma del Recovery' si costruisce ora".