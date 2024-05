Vasco Rossi, assolto il figlio Davide: era accusato di lesioni e omissione di soccorso

Roma, 7 maggio 0224 – Assolto in appello Davide Rossi, il figlio primogenito di Vasco. Il 38enne era accusato di lesioni stradali e omissione di siccorso per un incidente stradale accaduto a Roma, nella zona della Balduina.

Era il 2016 e due ragazze rimasero ferite. Tre anni fa, Rossi fu condannato in primo grado a un anno e dieci mesi con le accuse di lesioni e omissione di soccorso stradale. Cadute anche le accuse di favoreggiamento per l’amico che era a bordo con lui.

La sentenza

I giudici della Corte di Appello capitolina hanno assolto Davide Rossi e l'amico Simone Spadano, accusato di favoreggiamento. Spadano, che si trovava in auto con il figlio del cantane, era accusato di favoreggiamento perché avrebbe dichiarato il falso dicendo di esserci stato lui al volante e di aver provocato l'incidente in cui furono coinvolte due ragazze che riportarono ferite giudicate guaribili in oltre 40 giorni. Tutte le accuse sono cadute oggi nel processo di secondo grado.

Il racconto in aula

“Ci siamo fermati, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto alle ragazze nell'altra auto se fosse tutto a posto e loro ci hanno risposto: sì, sì”. Così si era difeso in aula Davide Rossi nel processo di primo grado.

'”Ho detto al mio amico di fare il Cid (la constatazione amichevole, ndr) e me ne sono andato con la ragazza che era in auto con noi – aveva aggiunto il figlio del noto cantante – perché era molto scossa dall'incidente. Sapendo che stavano facendo il Cid, ero tranquillo”.

“Non navigo nell'oro e non ho un lavoro stabile – aveva aggiunto nell'ottobre del 2021 in aula – i giornali hanno scritto cose allucinanti su di me, ma mi prendo pregi e difetti di essere figlio di Vasco”.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn