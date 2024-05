Accusato di violenza sessuale sulla paziente, il noto primario Luca Richeldi chiede di patteggiare

L’esercito del Vaticano: "Io, Guardia svizzera per amore del Papa. Era il sogno da bimbo"

Piazza San Pietro, fermato un parroco armato di pistola e taglierino prima dell’Angelus del Papa: “Sono per difesa personale”

Roma

Accoltella il ristoratore per non pagare il conto: arrestato per tentato omicidio