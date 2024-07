Rapine e furti a Roma con armi, minacce e fughe: 4 arresti

Roma, 16 luglio 2024 – Quattro persone sono state arrestate in quanto gravemente indiziate dei reati di furto aggravato e rapina, nel quadro delle operazioni della polizia per contrastare i reati di tipo predatorio.

Nei giorni scorsi, gli investigatori del commissariato Porta Maggiore hanno messo in manette un 29enne di cittadinanza senegalese nei pressi della metro C, a seguito di un’accurata indagine. Il furto risalirebbe ad aprile, quando ha avvicinato e minacciato un coetaneo italiano con una bottiglia, obbligandolo ad andare insieme a uno sportello bancomat per prelevare 120 euro.

Arrestato anche un 38enne cileno – già noto alle forze dell’ordine – che avrebbe agito in concorso. Si sarebbe avvicinato al carrello di un’anziana di 87 anni mentre stava facendo la spesa in un supermercato di via Pietralata, così da sottrarle furtivamente la borsa, poi passata a un complice che è fuggito. Gli agenti si sono precipitati sul posto appena dopo il furto e hanno controllato quanto immortalato dalle telecamere di sicurezza. Sono entrati quindi in gioco i colleghi in borghese, che hanno rintracciato il cileno in una tabaccheria, dove ha acquistato delle sigarette con la carta di credito della donna. All’arrivo dei poliziotti, l’indiziato ha cercato di disfarsi del bancomat, ma è stato in ogni caso fermato e arrestato dopo qualche accertamento.

Altro caso in via Claudia: i poliziotti del commissariato Celio si sono imbattuti in rumori di vetri infranti, provenienti da un’auto parcheggiata poco lontano da loro. Lì hanno trovato un 33enne bosniaco che asportava alcune valigie dall’autovettura. L’uomo ha cercato di fuggire dopo aver spintonato gli agenti, ma è stato bloccato poco dopo e arrestato.

A seguito di un’accurata indagine investigativa, fine, gli agenti del IV distretto San Basilio hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal tribunale di Roma nei confronti di un 34enne italiano che si sarebbe reso responsabile di due rapine. Entrambe avrebbero colpito lo stesso bersaglio, un negozio in via Edoardo D’Onofrio, dove si sarebbe presentato armato e con volto travisato. Il bottino portato via sarebbe ammontato a 400 e 160 euro rispettivamente. In entrambi i casi, l’uomo sarebbe fuggito a piedi. A contribuire all’arresto è stata la vittima, che ha riconosciuto l’indiziato.