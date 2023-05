Roma, ragazza violentata ad Anzio: è caccia all’uomo

Roma, 13 maggio 2023 - Una ragazza di 19 anni è stata violentata ieri ad Anzio, centro del litorale laziale. In base ad una prima ricostruzione la giovane sarebbe stata bloccata in strada, mentre faceva rientro a piedi a casa, sulla via Nettunense. Un uomo l'avrebbe spinta in una zona isolata e lì si sarebbe consumata la violenza. Dopo lo stupro l'uomo si è dato alla fuga. La ragazza è stata soccorsa e portata al Pronto soccorso. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato locale e gli uomini della Squadra Mobile che alla luce della racconto dalla vittima hanno fatto partire la caccia all'uomo.

Notizia in aggiornamento