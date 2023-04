Roma, tenta di violentarla nel portone: 38enne in arresto

Roma, 24 aprile 2023 - L'ha presa per i capelli e bloccata dietro il portone. Vittima di una tentata violenza nella capitale una ragazza italiana, ventenne. Il fatto è successo, intorno alle ore 21 del 22 aprile. La ventenne si trovava in via Principe Eugenio, quando, convinta di aver raggiunto il civico che stava cercando, è entrata in un portone sbagliato, dove ad attenderla ha trovato un uomo che, dopo aver chiuso celermente la porta alle sue spalle, l'ha aggredita prendendola per i capelli, poi palpeggiandola e baciandola con violenza.

Le urla della ragazza e le disperate richieste d'aiuto l'hanno salvata. Un condomino, sentite le grida, ha lanciato l'allarme e chiesto soccorso alla sala operativa della Questura di Roma che, immediatamente, ha inviato sul posto la pattuglia. L'uomo, un bangladese di 38 anni, è stato subito individuato poco distante dal luogo dell'aggressione e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale. Per lui, la Procura della Repubblica ha richiesto la convalida dell'arresto al Gip del Tribunale di Roma.