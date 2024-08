Aumentano gli stipendi di Roma Capitale: per i dipendenti fino a 1.600 euro in più ogni anno. Tutte le somme e i criteri

Roma, 28 agosto 2024 – Buona notizia per i dipendenti di Roma Capitale: a seguito di un accordo siglato da tutte le organizzazioni sindacali, aumentano le buste paga. Il sito istituzionale fa sapere che “l’intesa fissa i criteri selettivi per la valutazione dell'esperienza professionale, della performance individuale e dei titoli di studio dei dipendenti che nei prossimi mesi potranno partecipare al bando dedicato”.

A coloro che risulteranno vincitori, verranno riconosciuti aumenti annuali pari a 650 euro per gli operatori (operai, giardinieri, autisti, custodi), 750 euro per gli istruttori, 1100 euro per il personale educativo e scolastico, 1.000 euro per gli agenti della Polizia locale con funzioni di coordinamento e 1.600 euro per i funzionari. Le cifre sono annuali, non mensili.

“Con questa intesa completiamo, in poco più di un anno e mezzo, il percorso di valorizzazione delle professionalità interne di Roma Capitale – fa sapere Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale – si tratta infatti di un ulteriore riconoscimento ai dipendenti capitolini che fa seguito alle progressioni di carriera, ferme da 16 anni”.

“In un quadro in cui gli stipendi di Roma Capitale risultano tra i più bassi del pubblico impiego – ha aggiunto – d’intesa con tutte le sigle sindacali andiamo in controtendenza e prevediamo aumenti significativi della parte stabile della retribuzione del personale. Rafforzare l’organizzazione e la struttura di Roma Capitale è necessario per migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza”.