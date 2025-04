L’annuncio della morte di Papa Francesco

Roma, 21 aprile 2025 – "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7.35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”. La notizia arriva come un fulmine che squarcia il day after di una Pasqua segnata dal sorriso, seppure sofferente, di Bergoglio. Ad annunciare l’inaspettato decesso del pontefice è il cardinale irlandese Kevin Farrell, prefetto del dicastero (ministero) per i laici, la famiglia e la vita. Accanto a lui, in piedi, con le mani giunte e il volto contratto nel dolore, il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il Sostituto monsignor Edgar Pena Parra e il Maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli, che ieri, dopo la benedizione Urbi et Orbi, ha letto il messaggio pasquale preparato da Bergoglio. Tutti e quattro in piedi nella cappella di casa Santa Marta, davanti all’altare e ad un crocifisso.

Farrell annuncia la morte di Papa Francesco

Visibilmente commosso, con la voce a tratti spezzata dall’emozione e lo sguardo fisso sul foglio di cui dà lettura, Farrell prosegue: “La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino".

Il nero degli abiti dei prelati si staglia sul lino candido di cui è vestito l’altare, sulle pareti di marmo della cappella e sulla luce che arriva alle spalle del crocifisso. Una luce candida che ricorda la resurrezione di Cristo.