Le strade chiuse per i funerali del Papa a Roma: la lista (in aggiornamento)

Roma, 24 aprile 2025 - Roma si sta preparando ai funerali di Papa Francesco, con non poche modifiche alla viabilità in parti della Capitale che comprendono non solo le zone a ridosso di Città del Vaticano. Il Pontefice verrà infatti tumulato nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove verrà portato con un corteo dopo le esequie. Strade chiuse e divieti di fermata: la Polizia locale di Roma Capitale ha annunciato una serie di provvedimenti temporanei per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle celebrazioni, compresi tra il 25 e il 26 aprile.

I divieti di fermata riguardano la zona del rione Esquilino e le vie limitrofe alla basilica di Santa Maria Maggiore, punto centrale dell’evento. I divieti di sosta saranno in vigore sull’intera sede stradale di Piazza Santa Maria Maggiore, ma anche in numerose arterie circostanti, sia principali che secondarie.

Polizia e fedeli dietro le transenne nell'area del Vaticano (Ansa)

Tra le vie interessate dal provvedimento figurano: - Via Carlo Alberto, con divieto di fermata su entrambi i lati nel tratto compreso tra piazza Santa Maria Maggiore e via Rattazzi; - Via Merulana, nel tratto tra piazza Santa Maggiore e largo Brancaccio e tra via Galilei e via Labicana; - Via Gioberti, da piazza Santa Maria Maggiore a via Napoleone III; - Via Farini, Via dell’Esquilino, Via Liberiana, Via dell’Olmata e Via di Santa Prassede, tutte soggette a divieto su entrambi i lati dell’intera sede stradale.

Le st Anche Piazza dell'Esquilino, Via Torino (tra via Cavour e via Cesare Balbo), Via di Santa Maria Maggiore (tra via Cavour e via Urbana) e Via Cavour (tra via di Santa Maria Maggiore e via Principe Amedeo) rientrano nell’ordinanza di divieto di sosta.

Nella zona di San Pietro, invece, dalla mezzanotte tra il 25 e il 26 aprile, si procederà con chiusure al traffico di alcune strade e infrastrutture che saranno in parte riconvertite al transito pedonale dei fedeli. In dettaglio: - Galleria Pasa, carreggiata separata in due corsie, una sul lato fiume Tevere per il solo transito dei fedeli diretti a via di San Pio X, mentre l'altra sarà riservata al traffico veicolare in direzione piazza della Rovere. - Borgo Santo Spirito, da piazza Ildebrando Gregori a via San Pio X, carreggiata separata in due corsie, la parte sinistra (lato Conciliazione) per il solo transito dei mezzi di soccorso, mentre l'altra sarà riservata al transito pedonale dei fedeli diretti ai varchi di pre-filtraggio. - Ponte Vittorio Emanuele II e Lungotevere in Sassia: carreggiata separata in due corsie riservate al transito dei mezzi di soccorso e di emergenza diretti al Santo Spirito, così come ai veicoli privati di chi si reca al nosocomio per visite urgenti. - Via delle Fosse di Castello: separazione della carreggiata, con una corsia per il traffico veicolare e l'altra corsia riservata al flusso dei fedeli. La corsia destinata al passaggio dei veicoli potrebbe subire chiusure a vista. - Per il sottopasso di piazza Pia saranno possibili chiusure a vista in base alle necessità della viabilità. - Sarà chiusa l'uscita in via Pfeiffer per i pedoni in arrivo dal Terminal Gianicolo, con possibilità di uscita solo dal sottopasso di piazza del Sant’Uffizio – direzione via delle Fornaci.

Le autorità raccomandano ai cittadini la massima attenzione alla segnaletica temporanea e invitano a preferire l’utilizzo dei mezzi pubblici per evitare disagi. La situazione è in continuo aggiornamento, ancora stamattina il questore di Roma ancora stamattina spiegava: “Stiamo lavorando sul tragitto”. Da capire quali saranno le strade chiuse per il corteo funebre che porterà il feretro di Francesco da San Pietro a Santa Maria Maggiore. L'itinerario è di circa sei chilometri. Allo studio più di un tragitto. Il più breve prevede il passaggio da corso Vittorio, piazza Venezia, via Nazionale per poi raggiungere la basilica di Santa Maria Maggiore. Per le ultime informazioni sulla viabilità si può consultare il sito ufficiale di Roma Capitale, il portale Luceverde sulla transitabilità o i canali social della Polizia locale.