Roma, uomo trovato morto in appartamento con la testa nel frigorifero

Roma, 27 agosto 2024 – Una macabro ritrovamento è avvenuto nel corso della mattinata a Roma, nel quartiere di Fidene. All’interno di un appartamento di via Santa Colomba è stato trovato un cadavere di un uomo, inizialmente attribuito ad una donna, senza vestiti e con la testa appoggiata dentro il frigorifero. Si tratta di un 65enne di origine tedesca che, stando ad una prima ispezione del corpo, sarebbe morto per cause naturali.

Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i colleghi, che non hanno visto l’uomo presentarsi a lavoro come di consueto. Sul posto è intervenuta subito l’ambulanza, seguita tempestivamente dalla polizia e dalla Scientifica per le indagini del caso.