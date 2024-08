Morta Camilla Cecconi, la ragazza investita con l’amica mentre andava in chiesa. Indagata la 72enne al volante

Roma, 26 agosto 2024 – È morta in ospedale la 21enne Camilla Cecconi, una delle du amiche investite sulle strisce pedonali mentre andavano a messa. A travolgerle è stata una donna di 72 anni, indagata per omicidio stradale. Il gravissimo incidente è avvenuto ieri mattina a Palestrina, in provincia di Roma.

L'altra ragazza, una coetanea, avrebbe riportato alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato un weekend di sangue quello appena trascorso, tra la bambina di 8 anni deceduta a bordo di una Smart nel Napoletano e l’incidente in monopattino in cui hanno perso la vita due ragazzi a Ragusa.

Le due amiche sono state investite da una Renault Megane mentre attraversavano la strada via Colle Girello, vicino alla Prenestina Nuova, per andare in chiesa alla parrocchia Sacra Famiglia. Le condizioni di Camilla sono apparse subito gravissime: è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, dove è morta stamattina.

Già ieri pomeriggio la situazione era disperata, poi il cuore della ragazza si è fermato. I genitori avrebbero dato il consento all'espianto degli organi. Resta ricoverata l’amica, mentre l'anziana che era al volante della macchina è rimasta illesa. Il veicolo è stato sequestrato. Sul caso indagano i carabinieri, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.