Omicidio di Primavalle, vent’anni all’assassino di Michelle Causo. Lui: “Voglio pagare per ciò che ho fatto”

Roma, 17 luglio 2024 – Venti anni di reclusione al giovane di origini cingalesi accusato di aver ucciso la 17enne Michelle Causo il 28 giugno 2023 a Primavalle. A deciderlo è stato il tribunale per i minorenni di Roma. Alla fine dello scorso mese, il pm aveva sollecitato una condanna a 30 anni, diventati 20 a seguito della scelta del rito abbreviato. Il giovane ha seguito la sentenza dal carcere di Treviso.

La procura contesta l'omicidio aggravato dalla premeditazione, l'occultamento e il vilipendio di cadavere: Causo era stata infatti trovata seviziata all’interno di un carrello della spesa, vicino a dei bidoni della spazzatura.

La lettera del colpevole

Durante l’udienza, il ragazzo si è scusato con i genitori della giovane, leggendo una lettera: “Sono consapevole di aver commesso un reato gravissimo e voglio pagare per quello che ho fatto, ma non ho premeditato l'omicidio”.

I genitori di Michelle

“Record. Si tratta di un record: il massimo da questo tribunale”, la reazione di Gianluca Causo e Daniela Bertoneri, genitori di Michelle, mentre uscivano dal tribunale accompagnati dai legali Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida.

I fatti

Michelle Causo è stata uccisa in un appartamento di via Dusmet, secondo quanto raccontato dal condannato per via di un debito di poche decine di euro. Era stata colpita su collo, addome e schiena con un coltello da cucina dalla lama di circa 12 centrimetri.