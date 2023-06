Omicidio Primavalle, il mistero del movente. Tra le ipotesti un approccio respinto o un debito

Roma, 30 giugno 2023 – Non si conosce ancora il movente dell'omicidio di Michelle Maria Causo, la 17enne rinvenuta morta lo scorso 28 giugno nel quartiere di Primavalle a Roma. Gli inquirenti, che per l'omicidio hanno fermato un suo coetaneo di origine srilankesi, stanno vagliando diverse piste.

Il dolore di alcuni amici di Michelle Maria Causo (Ansa)

Il ragazzo avrebbe fatto ammissioni nel corso dell'interrogatorio ''analitico e approfondito'' svoltosi in Questura lo stesso giorno del delitto. La lite, culminata con l'accoltellamento, potrebbe essere scattata o per un approccio sessuale respinto, come anche detto dal padre della vittima, o per un presunto debito – di cui scrivono oggi alcuni quotidiani – che la ragazza aveva con il 17enne forse per questioni legate agli stupefacenti.

Intanto è stata recuperata l'arma del delitto: un coltello da cucina, con il quale il ragazzo le ha sferrato almeno 6 fendenti. Il giovane, forse in stato di alterazione per avere assunto alcol e droga, ha poi tentato di disfarsi del corpo mettendolo in un sacco della spazzatura nero per poi trasportarlo fuori dall'appartamento su un carrello della spesa verso i cassonetti di via Stefano Borgia. Ed è proprio mentre compiva questo trasporto che è stato visto da alcuni testimoni, uno dei quali ha dato l'allarme.

A breve sarà disposta l'autopsia sul corpo di Michelle e potrebbero anche essere effettuati anche i prelievi tossicologici, mentre lunedì è in programma l'interrogatorio di convalida davanti al gip del giovane in stato di fermo.