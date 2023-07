Omicidio Primavalle, la famiglia di Michelle Maria Causo: “Basta ricostruzioni fantasiose sul movente”

Roma, 4 luglio 2023 – Stop alle “fantasiose ricostruzioni sul movente” dell'omicidio, la famiglia di Michelle chiede il silenzio. E così, a poche ore dai funerali di Michelle Maria Causo – la 17enne accoltellata da un coetaneo mercoledì scorso – i genitori dicono basta al rimbalzare di teorie e supposizioni dietro alla sua morte. A fare scattare la reazione sono state le parole della migliore amica della vittima su un presunto debito di 1.500 euro da parte del ragazzo accusato di averla uccisa.

L’appello della famiglia

In attesa dei funerali che si terranno domani, mercoledì 5 luglio, nella chiesa di Primavalle – il quartiere di Roma dove la ragazza viveva e dove è stata uccisa – i familiari di Michelle chiedono il silenzio stampa sul movente dell'omicidio. E lo fanno “alla luce delle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa da più persone, in particolare da coetanei della ragazza, dalle quali emergerebbero, ci si permette di dire, fantasiose ricostruzioni circa il movente del reato, tali persino, in alcuni casi, da pregiudicare l'onore e il decoro della vittima”, scrivono in una nota i legali dei genitori di Michelle Maria Causo.

I genitori: “Delitto immotivato”

“Tenuto conto dello stato ad oggi embrionale delle indagini giudiziarie, si chiede – in vista delle esequie che si svolgeranno il giorno 5 luglio – di serbare un compassionevole silenzio, per onorare al meglio il ricordo di Michelle, nel rispetto dell'inconsolabile dolore dei suoi familiari", spiegano gli avvocati Claudia Di Brigida e Antonio Nebuloso. La famiglia conclude esprimendo “apprezzamento per le tantissime manifestazioni di solidarietà e cordoglio da parte di amici, conoscenti e comuni cittadini nei confronti della povera Michelle Maria Causo, rimasta vittima, come noto, di un efferato, quanto immotivato delitto”.

I funerali: dove e quando

Sarà il vescovo ausiliario don Baldassarre Reina a officiare i funerali di Michelle. “Siamo in continuo contatto con la famiglia, erano nostri parrocchiani da sempre, e con tutto il quartiere. Questa è una comunità ferita”, dice don Marco, il viceparroco Santa Maria della Presentazione in via di Torrevecchia a Roma, dove si alle 11 di domani mattina si svolgeranno le esequie della 17enne. “La liturgia sarà animata dai ragazzi della parrocchia – aggiunge il parroco – il coro parrocchiale intonerà canti di dolore, ma anche di speranza cristiana e di resurrezione. È vero che siamo una famiglia, una comunità colpita ma stiamo veramente cercando la speranza nella fede”. Don Marco spiega che “esternamente alla chiesa sarà previsto uno spazio per i fiori che porteranno gli amici e chi vorrà”. Ci saranno anche le foto di Michelle. “Riguardo agli addobbi – conclude – in chiesa manterremmo i fiori della mamma, del papà e del nonno”. Silenzio invece in merito al matrimonio che il fidanzato di Michelle vorrebbe si celebrasse: “In chiesa non è previsto nulla in tal senso”.