Omicidio a Nettuno, 40enne ucciso a coltellate nell’androne di un palazzo: è caccia al killer

Roma, 7 dicembre 2024 – Un uomo ucciso a coltellate nell’androne di un palazzo a Nettuno, sul litorale sud di Roma. L’uomo – un 40enne del posto, di cui al momento non sono state rese note le generalità – è stato ritrovato ieri sera sanguinante e privo di sensi. L’allarme è scattato intorno alle 22 in via Bachelet, ma quando sono arrivati i soccorritori del 118 per il 40enne non c’era più nulla da fare. È morto sul posto.

A dare l’allarme saerebbe stata una telefonata. Sul luogo del ritrovamento sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio, che hanno aperto le indagini per risalire all’omicida. Dalle prime ipotesi investigative, il 40enne sarebbe stato ferito a morte con un'arma da taglio, probabilmente al culmine di una lite. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri.

Notizia in aggiornamento