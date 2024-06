Nettuno, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Roma, 7 giugno 2024 – Tragedia questa mattina a Nettuno, nella città metropolitana di Roma: una coppia è stata trovata morta in casa, in via Tronto. L’uomo di 88 anni e la donna in questione erano conviventi. La prima ipotesi stilata dai carabinieri è quella di omicidio-suicidio. L’arma utilizzata sarebbe una pistola.

A scoprire i corpi senza vita sarebbe stato il figlio dell’uomo, che ha lanciato l’allarme verso le 10.30. Ad indagare sono i carabinieri di Anzio e il Nucleo investigativo di Frascati per quanto riguarda i rilievi tecnico-scientifici.

Al momento nulla fa pensare a una situazione problematica nella coppia. Stando all’Agi, “non risultano segnalati episodi da codice rosso”.

Notizia in aggiornamento