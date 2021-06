A Roma sarà una giornata in prevalenza soleggiata, salvo alcune velature in transito dalla sera. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3.668 metri. I venti saranno moderati sia al mattino che al pomeriggio e proverranno rispettivamente da Nordovest e da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Focus: le previsioni in Italia

Il meteo a Rieti e Viterbo

A Rieti i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3543 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, così come al pomeriggio quando però proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Così come a Viterbo dove i cieli saranno in prevalenza sereni o comunque poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. Non sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3.614 metri. I venti saranno al mattino e al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest e da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il tempo a Frosinone e Latina

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata anche a Frosinone, dove non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3.599 metri. I venti saranno al mattino deboli e al pomeriggio moderati e proverranno prima da Ovest-Nordovest e poi da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Un meteo simile sarà anche a Latina: la giornata sarà soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3.671 metri. I venti saranno al mattino deboli e al pomeriggio moderati e proverranno rispettivamente da Sud-Sudest e da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione nel Lazio

L'alta pressione si rinforza su Lazio, Toscana e Umbria garantendo una giornata con sole prevalente. Qualche addensamento diurno in Appennino associato a isolati piovaschi sui crinali più elevati. Nuvolosità stratificata, da sparsa a estesa in transito nel corso della serata. Temperature massime estive con punte di 29-31°C, localmente tra 31 e 32°C sulla Valla del Tevere. Venti a regime di brezza termica. Il mare sarà poco mosso.