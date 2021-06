Le previsioni meteo di domani, venerdì 4 giugno, annunciano bel tempo in tutta Italia, a parte qualche breve e sporadico acquazzone sulla fascia alpina e prealpina. Nel weekend la situazione si farà invece più movimentata: dopo un sabato estivo e a tratti perfino afoso, domenica una perturbazione atlantica colpirà le regioni centro-settentrionali, portando temporali e grandinate.



Procedendo con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che venerdì l'alta pressione garantirà sole e caldo praticamente ovunque, con temperature diurne sui 31-32 gradi in città come Bolzano, Bologna e Firenze. A turbare la stabilità delle prossime ore sarà soltanto qualche debole infiltrazione di aria più fresca, che scontrandosi con il calore accumulato darà vita ad alcuni temporali pomeridiani in corrispondenza delle Alpi. Si tratterà per lo più di fenomeni improvvisi e isolati, seppure in alcuni casi di forte intensità (dettagli in fondo all'articolo).



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 4 giugno

Come anticipano anche gli esperti di 3BMeteo, nel weekend ilcauserà il ritorno del brutto tempo, con annesso ridimensionamento dei valori termici. Il cambio di rotta non sarà tuttavia repentino:si assisterà infatti a unsu una buona fetta delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, ma le precipitazioni rimarranno una prerogativa soprattutto delle zone montuose. E soprattutto il caldo continuerà ad avvolgere lo Stivale, con frequenti picchi sopra i 30 gradi.il quadro atmosferico risulterà al contrario compromesso su gran parte del Centro Nord e sulla Sardegna, con. Discorso diverso per il Meridione, dove il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato.Nel pomeriggio cielo più coperto sulle Alpi, con blitz temporaleschi soprattutto sui rilievi di Valle d'Aosta e Lombardia. Per il resto molto sole. Temperature massime: 21° a Genova, 28° a Torino e Milano.Generali condizioni di bel tempo, al netto di una maggiore nuvolosità sul Triveneto già dal mattino. Nella seconda metà di giornata fenomeni temporaleschi su Trentino Alto Adige e alto Veneto. Temperature massime: 31° a Bolzano, 32° a Bologna, 24° a Venezia.Generali condizioni di bel tempo, in un contesto climatico caldo. Temperature massime: 24° a Cagliari, 31° a Firenze, 29° a Roma.Diffuso soleggiamento su tutte le regioni, salvo qualche nube in più al pomeriggio sui rilievi. Temperature massime: 28° a Napoli, 27° a Bari, 26° a Palermo.