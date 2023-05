Maltempo Roma e Lazio: riaperte le banchine sul Tevere, mentre prosegue l’allerta gialla domenica 21 maggio

Roma, 20 maggio 2023 - Il maltempo insiste anche Roma e nel Lazio. L'agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un avviso di allerta gialla dalla tarda mattinata di domani, domenica 21 maggio, e per le successive 9-12 ore.

Si prevedono sul Lazio, precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. Tenuto conto dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d'acqua, il Centro Funzionale regionale della Protezione civile ha emanato, su tutto il territorio laziale, un'allerta meteo gialla relativamente al rischio idrogeologico.

Si invitano, pertanto, gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione civile e adottare tutti gli adempimenti del caso.

Riaperte le banchine sul Tevere

Resta negli argini il Tevere. A seguito della comunicazione da parte del competente Centro Funzionale Regionale del Lazio, di cessato allagamento delle banchine di magra Tevere nel tratto urbano, si comunica oggi sabato 20 maggio la riapertura degli accessi alle banchine. A causa del maltempo e il pericolo di innalzamento dei livelli idrici del fiume e dei suoi principali affluenti, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ieri aveva disposto la chiusura degli accessi alle banchine.

Incidente a Cassino: il maltempo ferma gli elicotteri

Il maltempo che già interessa la regione ha reso difficili i soccorsi dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla superstrada Cassino-Sora nel tratto che attraversa il territorio di Atina: il bilancio è di quattro feriti in codice rosso. Per cause al vaglio dei carabinieri si sono scontrate in modo frontale due vetture: una Fiat Tipo Bianca ed una Jaguar scura.

Uno dei due veicoli ha invaso la corsia di marcia opposta. In quel momento l'asfalto era bagnato e tirava un forte vento. Le condizioni meteorologiche avverse nel sud della provincia di Frosinone hanno impedito agli elicotteri del 118 di intervenire per trasferire a Roma i due pazienti più gravi. Due feriti sono stati portati al Santa Scolastica di Cassino, gli altri due al Santissima Trinità di Sora. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco ed il personale sanitario del 118.