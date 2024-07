Incendio a Roma, fiamme a Monte Mario: evacuate case, Osservatorio Astronomico e sede Rai. Strade chiuse, i residenti: “Paura per le esplosioni”

Roma, 31 luglio 2024 – Fiamme a Roma. Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì 31 luglio nei pressi della città giudiziaria di piazzale Clodio. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell'area si sente odore di bruciato.

L'incendio a Roma in zona Monte Mario e piazzale Clodio (foto Ansa)

A causa del rogo, sviluppatosi a Monte Mario, sono chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, in direzione piazzale Clodio. In azione diverse squadre di vigili del fuoco e volontari delle associazioni di protezione civile. Sul posto anche il sindaco Roberto Gualtieri.

Residenti allontanati dalle case

I residenti di una palazzina di via Romeo Romei sono stati fatti evacuare in via precauzionale: ''Questa notte, poco prima delle 2, era scoppiato un altro incendio – dice un residente all'Adnkronos –. Qui davanti ci sono anche degli accampamenti abusivi, periodicamente vengono sgomberati e ritornano. Poi all'ora di pranzo un nuovo incendio che si è propagato velocemente e ci hanno detto di uscire''.

Osservatorio avvolto dal fumo

Intanto il maxi incendio in questi minuti sta interessando anche la collina di Monte Mario. Le fiamme che hanno distrutto quasi completamente la vegetazione stanno lambendo l'Osservatorio Astronomico avvolto dal fumo: qui 40 persone sono state evacuate.

Le fiamme avvolgono la collina di Monte Mario

"Paura per le esplosioni”

Oltre ai residenti di via Romeo Romei, sono stati fatti allontanare gli abitanti di quattro palazzine per il denso fumo in via Ildebrando Goiran. "Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada”, questo il racconto di alcuni abitanti di Monte Mario.

Un elicottero dei vigili del fuoco sorvola la zona della sede Rai

Evacuata anche la sede Rai di via Teulada. A renderlo noto, in un post di Facebook è il giornalista Sigfrido Ranucci. "Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare", scrive il conduttore di Report che ha anche postato un video del rogo. Sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, gli uffici aziendali.

Nella zona oggetto dell'emergenza - si spiega in una nota dei vigili del fuoco - è in azione anche l'elicottero 'Drago VF159' per sganci d'acqua sui fronti più a rischio. Ed è in arrivo dall'Aquila un elicottero Erickson S-64.

Le operazioni di spegnimento proseguono anche in via Romeo Romei, via Luigi Giuseppe Favarelli e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I vigili del fuoco informano che dalle 15.10 è stato richiesto l'intervento dell'elicottero antincendio in supporto alle squadre di terra già impegnate nell'attività di emergenza. In via Ildebrando Goiran, alcune automobili sono state avvolte dalle fiamme. Quattro squadre dei pompieri sono al lavoro per l'intervento di soccorso.

Problemi anche sul fronte del trasporto pubblico. A causa di un incendio in zona Monte Mario, sono state "deviate le linee 280 e 301". Lo scrive su X Roma Mobilità. "I bus - si legge ancora - da viale Carso percorrono lungotevere Oberdan, Ponte Matteotti, lungotevere delle Navi, lungotevere Flaminio e Ponte Duca d'Aosta. Ripristinati i percorsi delle linee 32-69 e 628".

Articolo in aggiornamento