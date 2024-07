Incendio a Roma, sede Rai evacuata e diretta sospesa. Nunzia De Girolamo: “Qui scappano tutti”

Roma, 31 luglio 2024 – Un odore acre, una nube di cenere, fumo e il rombo ininterrotto degli elicotteri antincendio nel cielo: in via Teulada a Roma, proprio di fronte alla sede Rai, si concentrano e si coordinano i soccorsi per l'incendio di Monte Mario. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze, mentre il fumo sale dalle pendici del colle.

Lungo i marciapiedi le persone evacuate dalle palazzine limitrofe, spesso poco vestite. C'è chi è sceso di corsa ancora a torso nudo. Fa molto caldo, spezzato a volte dalle gocce che arrivano dagli elicotteri dei pompieri, portate dal vento. Vanno e vengono dal Tevere, spiegano i vigili, e poi rovesciano il carico d'acqua sulle fiamme. Vengono distribuite mascherine. Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto è chiusa al traffico: bisogna percorrere la Trionfale, che però è congestionata.

Un elicottero dei vigili del fuoco sorvola la zona della sede Rai

A causa del maxi incendio scoppiato nel primo pomeriggio è stata evacuata la sede Rai di via Teulada. Sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai 1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, uffici e studi aziendali.

Nunzia De Girolamo: “Scappano tutti”

"Ragazzi, stiamo evacuando lo studio come potete vedere. Sono andati via tutti, adesso ci rimproverano se non scappiamo. Bisogna lasciare, l'incendio è serio a Monte Mario, a domani”. Con una serie di video postati in diretta sui social, Nunzia De Girolamo, conduttrice di Estate in Diretta su Rai1 con Gianluca Semprini, ha raccontato l'evacuazione della sede Rai di via Teulada, che ha costretto all'interruzione del programma.

“Scappano tutti, non mi è mai capitato, neanche a scuola, di evacuare così. Tutti corrono. Ci mancava questa", ha aggiunto in un altro filmato girato nelle scale dell'edificio, mentre in sottofondo gli altoparlanti annunciano l'attivazione del sistema anti-incendio e invitavano i lavoratori a lasciare i locali. E poi: “Ho voluto certificare che stavamo evacuando l'edificio, non c'era un pericolo, le fiamme non arrivavano nell'edificio, è una misura di prevenzione, di sicurezza, siamo andati tutti via. Io all'inizio credevo non fosse vero, pensavo che fosse uno scherzo dei miei autori. Poi c'è stata la voce che bisognava evacuare. Stiamo tutti bene, le fiamme non hanno intaccato la sede, ma spero riescano a spegnerle il prima possibile. Domani tratteremo anche questo caso, abbiamo un'inviata sul posto”.