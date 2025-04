Paura sull’A1: incidente tra un camion e un pullman con 30 bambini in gita scolastica

Frosinone, 9 aprile 2025 - Attimi di paura per 30 bambini in gita scolastica: il pullman su cui viaggiavano si è scontrato con un camion in autostrada. È successo questa mattina lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone.

Tragedia evitata per un soffio: al momento ci sarebbe solo un ferito grave, mentre gli altri passeggeri a bordo avrebbero riportato soltanto ferite lievi. Ma i soccorritori sono ancora sul posto. Molti bambini sono in stato di choc.

L’incidente: cosa è successo

In base alle prime informazioni, solo una persona sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso, non è chiaro se si tratti di un adulto (uno dei due autisti o gli accompagnatori dei piccoli alunni) o un bambino. Tutti gli altri passeggeri coinvolti – tra cui i 30 bambini della scuola – avrebbero riportato ferite lievi e un forte stato di choc.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 Ares con le ambulanze e un elicottero, i vigili del fuoco e le unità della Polizia Stradale di Cassino.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso sono in corso e la situazione resta in aggiornamento. Notizia in aggiornamento