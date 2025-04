Borse oggi in diretta: tonfo di Tokyo. Dollaro in caduta libera. Macron: “Pausa dazi fragile”

Roma, 11 aprile 2025 – Fari ancora accesi sulle Borse mondiali dopo l’ennesima giornata in rosso di Wall Street. La sospensione dei dazi Usa (per tutti tranne che per la Cina) fa volare i mercati europei (Piazza Affari + 4,75% ieri) ma non rassicura gli investitori americani: ieri il Dow Jones ha ceduto in chiusura il 2,5%, il Nasdaq il 4,31%. E sono proprio i numeri che riguardano la Cina (l’amministrazione Usa ha precisato: il 125% di tariffe reciproche annunciate da Trump sono da considerarsi in aggiunta al 20% già imposto per il fentanyl), a trascinare in basso New York. Il dollaro è in caduta libera. Stanotte la Borsa di Tokyo ha aperto con un tonfo del -5%, ancora in balia della paura di una guerra commerciale. Contrastate le cinesi. La retromarcia del tycoon ha spinto la Commissione Ue a fermare i contro-dazi per tre mesi, ma il francese Emmanuel Macron frena gli entusiasmi: “La pausa è fragile, dobbiamo proteggerci”. Sul presidente Usa l'ombra dell'insider trading, i dem chiedono di 'indagare': poche ore prima dell'annuncio aveva postato la frase “è il momento di comprare”.

Tonfo della Borsa di Tokyo in apertura: -5%

Notizie in diretta