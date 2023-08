Nube tossica a Ciampino, diossina in aumento: i nuovi dati Arpa. I cittadini: “L’aria è irrespirabile dai Castelli al litorale”

Roma, 2 agosto 2023 – L’allarme diossine non cala, l’aria di Ciampino è sempre più inquinata. Il livello è già arrivato a 42, con un aumento di cinque punti in sole 24 ore. Un limite che spaventa, visto che i lavori massimi di tolleranza indicati dell’Oms sono tra lo 0,1 e lo 0,3. Anche i valori di benzopirene 94 volte oltre limiti a causa dell’incendio scoppiato lo scorso 29 luglio all'impianto di stoccaggio di rifiuti ‘Eco Logica 2000’.

“Abbiamo chiesto ad Arpa di implementare la presenza delle centraline – spiega la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella – a nome di tutti i cittadini interessati, abbiamo chiesto di velocizzare i risultati delle analisi e di effettuare una mappatura delle sostanze inquinanti presenti in tutti i territori coinvolti”. Oggi alle 12, i sindaci del territorio parteciperanno al tavolo tecnico indetto dalla Regione Lazio con Asl e Arpa per definire i provvedimenti necessari per la tutela della salute dei cittadini. Intanto la discarica continua a bruciare.

I cittadini: “Disastro ambientale”

“Incendio di proporzioni gigantesche, un vero disastro ambientale”, sottolineano i comitati locali che venerdì faranno il punto della situazione in una conferenza stampa. “L'aria irrespirabile per l'odore acre del fumo ha coinvolto anche i residenti dei comuni dei Castelli Romani, sino a spingersi sulle zone del litorale. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sono ancora in corso: cresce la rabbia dei cittadini, sollecitati a stare chiusi in casa e preoccupati di conseguenze gravi sulla salute”, dicono gli ambientalisti.

Aria irrespirabile: cosa dicono gli ultimi dati Arpa

Aumentano le diossine a Ciampino. Il sito di stoccaggio die rifiuti è costantemente monitorato attraverso le stazioni mobili installate dopo lo scoppio dell’incendio alle porte di Roma. Nell'ultimo aggiornamento del report di Arpa Lazio viene riportato che i valori dei campioni del 29 e del 30 luglio (sito 1 e 2) sono superiori al limite. Le diossine per il campione all'interno del sito, nella giornata del 30, sono infatti salite da 37 a 42 pg/m3, mentre la seconda centralina, che si trova a circa 600 metri in linea d'aria dall'impianto, è passata da 3.3 del 29 luglio ai 4pg/m3 del giorno successivo, sforando quindi il valore limite di 0,1-0,3 suggerito dall'Oms.

Rimane alto anche valore anche il benzopirene. Nel campionatore di riferimento della prima centralina è pari a 11, quando il valore limite è 1, scendendo comunque di molto rispetto pari a 94 ng/m3 rilevati nella prima giornata. Sale anche il valore del Pcb (policlorobifenili), che passa da mille a 6.700. “Per quanto riguarda i Pcb, non esistono limiti normativi o valori di riferimento”, precisano da Arpa.

Ma in base all'esperienza maturata dall'Arpa Lazio in occasione degli incendi più rilevanti avvenuti negli ultimi anni sul territorio regionale – da Eco X Pomezia 2017 a Tmb SalarioRoma 2018, Mecoris Frosinone 2019, Loas Aprilia 2020 – “i valori di Pcb misurati possono rientrare in un range molto ampio, che oscilla da meno di 200 a oltre 2.000 pg/m3”, sottolineano i tecnici regionali.