Dramma di Alatri, trovato senza vita Gianmarco Ceccani: difese l’amico Emanuele Morganti dal branco

Alatri (Frosinone), 20 maggio 2024 – Aveva difeso l’amico dal branco - dal pestaggio che nel 2017 uccise Emanuele Morganti ad Alatri - e aveva poi sposato la sorella, Melissa, con cui ha avuto un figlio e ha anche istituito un premio “Morganti” per tenerne vivo il ricordo. Un dramma che non è finito e che ora lega ancora di più i due amici. É stato trovato senza vita Gianmarco Ceccani, il 27enne che sei anni fa fu l’unico a cercare di difendere Emanuele dalla furia di un pestaggio innescato, durante una serata davanti a un locale, per una banale lite e per cui nel 2023 tre giovani sono stati condannati dal tribunale di Frosinone a 16 anni per omicidio preterintenzionale.

Indagini in corso

Gianmarco Ceccani si è tolto la vita per motivi ancora sconosciuti. Il corpo del 27enne è stato trovato dai familiari in un locale in località Tecchiena e all’arrivo dei soccorsi il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. Sembra che si sia impiccato. Sulla vicenda è stata avviata un’indagine: non è noto se ci sia un collegamento, ma nei giorni scorsi Gianmarco era stato fermato dai carabinieri durante un controllo e oppose resistenza.

