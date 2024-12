La tragedia di Francesca Ianni a Roma. Le urla disperate del figlio: “Mamma rispondimi”

Roma, 24 dicembre 2024 - È morta davanti agli occhi dei suoi tre bambini, mentre il figlio 12enne cercava di salvarla e urlava: “Mamma, mamma rispondimi”. A pochi passi da quella terribile scena, i fratellini più piccoli di 7 e 10 anni.

È una tragedia senza risposte quella accaduta ieri a Francesca Ianni, l’insegnante di 45 anni morta ieri per il crollo di un albero a Colli Aniene, zona Tiburtina di Roma. È in condizioni critiche l’amica che in quel terribile momento era seduta con lei sulla panchina del parco Livio Labor.

Tutto è successo in una manciata di secondi, causa il maltempo e forse - come dicono gli abitanti della zona - per i possibili errori nella manutenzione dell'albero. Ed è proprio sue questo che la procura sta cercando di fare luce con l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

La 45enne Francesca Ianni era tornata venerdì scorso nella Capitale per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia di origine. Da un paio d’anni viveva in Belgio, dove insegnava matematica e fisica alla Scuola Europea di Bruxelles. Con lei, anche il marito e i tre figli: due maschi di 12 e 10 anni e una bimba di 7 anni.

Romana di origine, Francesca si era laureata alla Sapienza di Roma. Dopo la solita trafila dei concorsi e le cattedre che cambiano di anno in anno, aveva insegnato matematica e fisica all’Istituto Croce-Aleramo di Roma prima di partire per il Belgio.

Tajani e i funzionari della Farnesina “piangono la scomparsa della professoressa Francesca Ianni”, deceduta nel tragico incidente di Roma. La professoressa Ianni svolgeva dal 2023 l'incarico conferitole dal ministero degli Esteri, di docente di matematica e fisica presso la Scuola Europea Bruxelles IV.

“Amata dagli alunni per la passione con cui insegnava le sue materie e stimata dai colleghi per la sua riconosciuta professionalità - riferisce una nota della Farnesina - Francesca Ianni lascia un grande vuoto tra il corpo docente nominato dal ministero per insegnare nelle scuole del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo".

I tre bambini sono sconvolti, quando è crollato il pioppo stavano giocando nel parco giochi mentre la mamma li teneva d’occhio, chiacchierando con l’amica romana. Avevano tante cose da raccontarsi, dopo mesi di lontananza. Anche lei, come Francesca, era una ‘expat’ insegnava all’estero ed era rientrata a Roma per le feste da Londra, dove insegna dal 2007 insegna al King’s College. La donna è ricoverata al policlinico Umberto I e le sue condizioni restano “attualmente critiche”, come riferiscono dall’ospedale.