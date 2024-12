Roma, cade un albero per il vento: morta una donna. Era al parco con i tre figli piccoli

Roma, 23 dicembre 2024 – Un albero è caduto in strada a Roma travolgendo due donne: una di queste è morta, mentre l’altra è rimasta ferita. E' accaduto in via Cesare Massino a Colli Aniene. Secondo quanto si apprende, la vittima, 45 anni, era al parco Livio Labor con i tre figli piccoli quando a causa del forte vento è stata schiacciata dall’albero finito su una panchina su cui era seduta la vittima assieme alla donna rimasta ferita.

La 45enne è morta sul colpo mentre l'altra è stata trasportata in ospedale. I tre figli della donna non sono rimasti feriti e sono stati momentaneamente affidati a una conoscente della vittima.