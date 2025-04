Maltempo, allerta in 12 Regioni oggi: pioggia e temporali, ecco dove e le previsioni per il 25 Aprile

L’Italia si prepara a un’intensa ondata di maltempo che, nella giornata di oggi, 23 aprile 2025, metterà a dura prova 12 regioni con piogge abbondanti, temporali e venti forti. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo, evidenziando situazioni di rischio idrogeologico e idraulico in diverse aree del Paese. Questo articolo vi guiderà attraverso i dettagli delle allerte, le regioni coinvolte, le cause di questa perturbazione e le previsioni meteo per i prossimi giorni, incluso il ponte del 25 aprile, momento cruciale per chi pianifica gite o viaggi.

Un’ondata di maltempo dovuta a una perturbazione atlantica

Il maltempo che sta colpendo l’Italia è causato da una saccatura atlantica, ovvero un’area di bassa pressione che si estende dal Mediterraneo occidentale verso il nostro Paese. Questa configurazione atmosferica sta portando precipitazioni intense, soprattutto nelle regioni nord-occidentali e occidentali, accompagnate da venti forti e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, i fenomeni più intensi si concentreranno oggi, ma il tempo instabile potrebbe persistere nei prossimi giorni in alcune aree.

Le regioni sotto allerta meteo oggi, 23 aprile 2025

Sulla base delle previsioni e dei fenomeni in atto, la Protezione Civile ha diramato allerte di due livelli: arancione (moderata criticità) e gialla (ordinaria criticità). Ecco l’elenco dettagliato delle 12 regioni coinvolte e il tipo di allerta previsto:

Piemonte: allerta arancione per rischio idrogeologico su Verbano, alto Vercellese, Biellese, Torinese e Alpi Marittime; allerta gialla sul resto della regione. Le precipitazioni intense potrebbero causare rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua e fenomeni di ruscellamento.

per rischio idrogeologico su Verbano, alto Vercellese, Biellese, Torinese e Alpi Marittime; sul resto della regione. Le precipitazioni intense potrebbero causare rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua e fenomeni di ruscellamento. Valle d’Aosta: allerta arancione per rischio idrogeologico. Attese piogge abbondanti, soprattutto sulle aree montuose, con possibilità di frane.

per rischio idrogeologico. Attese piogge abbondanti, soprattutto sulle aree montuose, con possibilità di frane. Lombardia: allerta arancione sui settori settentrionali e sud-orientali, con particolare attenzione al rischio idrogeologico. Allerta gialla su altre aree, come i Laghi, le Prealpi e il Nodo Idraulico di Milano, dove i fiumi Lambro e Seveso sono osservati speciali.

sui settori settentrionali e sud-orientali, con particolare attenzione al rischio idrogeologico. su altre aree, come i Laghi, le Prealpi e il Nodo Idraulico di Milano, dove i fiumi Lambro e Seveso sono osservati speciali. Sardegna: allerta arancione su gran parte dell’isola, con rischio idrogeologico e idraulico. Allerta gialla sulle restanti zone, con temporali intensi e possibili mareggiate.

su gran parte dell’isola, con rischio idrogeologico e idraulico. sulle restanti zone, con temporali intensi e possibili mareggiate. Emilia-Romagna : allerta gialla sui settori centro-orientali e occidentali, con rischio di temporali forti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi, soprattutto nelle aree montuose.

: sui settori centro-orientali e occidentali, con rischio di temporali forti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi, soprattutto nelle aree montuose. Toscana: allerta gialla su gran parte della regione, con rischio idrogeologico su aree come Lunigiana, Mugello e Valdarno. Previsti temporali e venti forti.

su gran parte della regione, con rischio idrogeologico su aree come Lunigiana, Mugello e Valdarno. Previsti temporali e venti forti. Umbria: allerta gialla sui settori meridionali, con precipitazioni sparse e rischio di locali criticità idrogeologiche.

sui settori meridionali, con precipitazioni sparse e rischio di locali criticità idrogeologiche. Lazio: allerta gialla su Bacini Costieri Nord e Sud, Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti. Attese piogge e temporali, con possibili mareggiate lungo le coste.

su Bacini Costieri Nord e Sud, Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti. Attese piogge e temporali, con possibili mareggiate lungo le coste. Abruzzo: allerta gialla sull’intero territorio, con precipitazioni diffuse e rischio idrogeologico, specialmente nei bacini dell’Aterno e del Sangro.

sull’intero territorio, con precipitazioni diffuse e rischio idrogeologico, specialmente nei bacini dell’Aterno e del Sangro. Molise: allerta gialla su tutto il territorio, con temporali e venti forti che potrebbero causare locali criticità.

su tutto il territorio, con temporali e venti forti che potrebbero causare locali criticità. Campania: allerta gialla su gran parte della regione, con venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali e possibili mareggiate.

su gran parte della regione, con venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali e possibili mareggiate. Sicilia: allerta gialla sui settori orientali e tirrenici, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Queste allerte indicano la possibilità di fenomeni intensi, come nubifragi, grandinate e raffiche di vento, che potrebbero causare allagamenti, frane e disagi alla viabilità. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e di evitare aree a rischio, come fiumi, torrenti e zone collinari instabili.

I fenomeni attesi oggi

Le previsioni per oggi indicano precipitazioni diffuse, localmente molto intense, soprattutto nelle regioni nord-occidentali (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia) e in Sardegna. In Piemonte, la massima intensità dei fenomeni è attesa nella notte tra mercoledì e giovedì, con possibili nubifragi sulla fascia pedemontana alpina. In Sardegna, i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate, mentre al Centro-Sud (Campania, Lazio, Sicilia) i venti meridionali porteranno mareggiate lungo le coste esposte. L’Emilia-Romagna e la Toscana saranno colpite da temporali sparsi, con rischio di locali allagamenti.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni e il ponte del 25 aprile

Guardando oltre la giornata di oggi, il maltempo tenderà a spostarsi gradualmente verso il Centro-Sud, lasciando spazio a un parziale miglioramento al Nord. Ecco una panoramica delle previsioni fino al ponte del 25 aprile:

Giovedì 24 aprile : la perturbazione si attenuerà al Nord, con residue piogge in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Al Centro-Sud, persisteranno precipitazioni sparse, più intense su Campania, Calabria e Sicilia orientale. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando intorno ai 15-18°C al Nord e 18-22°C al Sud. I venti rimarranno sostenuti, con possibili mareggiate al Sud.

: la perturbazione si attenuerà al Nord, con residue piogge in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Al Centro-Sud, persisteranno precipitazioni sparse, più intense su Campania, Calabria e Sicilia orientale. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando intorno ai 15-18°C al Nord e 18-22°C al Sud. I venti rimarranno sostenuti, con possibili mareggiate al Sud. Venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione): il ponte inizierà con tempo variabile. Al Nord, il sole tornerà a farsi vedere, soprattutto in Piemonte, Lombardia e Veneto, ma con possibili rovesci pomeridiani sulle Alpi. Al Centro, Toscana e Umbria vedranno alternanza di sole e nuvole, con rischio di temporali isolati. Al Sud, la Sicilia e la Calabria resteranno sotto l’influenza di piogge sparse, mentre Puglia e Campania godranno di schiarite. Temperature in lieve aumento, con massime tra 18-20°C al Nord e 20-24°C al Sud.

(Festa della Liberazione): il ponte inizierà con tempo variabile. Al Nord, il sole tornerà a farsi vedere, soprattutto in Piemonte, Lombardia e Veneto, ma con possibili rovesci pomeridiani sulle Alpi. Al Centro, Toscana e Umbria vedranno alternanza di sole e nuvole, con rischio di temporali isolati. Al Sud, la Sicilia e la Calabria resteranno sotto l’influenza di piogge sparse, mentre Puglia e Campania godranno di schiarite. Temperature in lieve aumento, con massime tra 18-20°C al Nord e 20-24°C al Sud. Sabato 26 e domenica 27 aprile: il weekend del ponte mostrerà un miglioramento generale. Un anticiclone inizierà a guadagnare terreno, portando tempo più stabile al Nord e al Centro, con temperature in aumento fino a 22-25°C. Al Sud, residue instabilità potranno interessare la Sicilia orientale e la Calabria ionica, ma con fenomeni in attenuazione. Sarà un fine settimana favorevole per gite fuori porta, soprattutto al Centro-Nord, anche se occorrerà prestare attenzione a possibili nebbie mattutine nelle pianure settentrionali.

Per oggi, si raccomanda dunque massima prudenza, soprattutto nelle regioni con allerta arancione. Evitate di attraversare corsi d’acqua, di sostare in aree a rischio frane e di guidare durante i temporali più intensi. Per chi pianifica spostamenti durante il ponte del 25 aprile, il miglioramento previsto da venerdì in poi è una buona notizia, ma è consigliabile portare con sé un ombrello al Sud e verificare le condizioni delle strade nelle aree colpite dal maltempo.