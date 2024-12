Francesca Ianni morta schiacciata da un albero a Roma, il sindaco Gualtieri: “Fare piena luce”

Roma, 24 dicembre 2024 – Una donna di 45 anni è morta in un parco pubblico in via Cesare Massini, in zona Colli Aniene a Roma. Francesca Ianni – dipendente del ministero dell’Istruzione, residente a Bruxelles e a Roma per le vacanze – era seduta a chiacchierare su una panchina con un’amica quando un pioppo di 20 metri è caduto, probabilmente a causa del forte vento. L’amica è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. Accanto a loro c’erano i tre figli (7, 10, 12 anni) della donna e il figlio dell’amica ferita, che sono rimasti illesi. Il marito della vittima è arrivato a Roma dalla Francia. L’albero è caduto all’interno del parco Livio Labor. Nelle prossime ore la polizia locale di Roma Capitale e la polizia di Stato consegneranno ai pm della procura di Roma una prima informativa sulla tragedia. La ferita, in gravi condizioni, si trova al Policlinico Umberto I.

La tragedia

Si indaga per omicidio colposo. Sul posto ha effettuato un sopralluogo il pm di turno Mario Dovinola. Gabriella Masella, presidente del Comitato di quartiere ‘Colli Aniene Bene comune’, dice che la tragedia è frutto dell’incuria: “Abbiamo chiesto l’illuminazione più volte, non l’hanno mai messa. Addirittura c’è una transenna abbandonata da tempo. Tutto il verde viene curato dai cittadini, volontari che cercano di mantenere il verde per i bambini, il muro dell’anfiteatro del parco sta crollando; addirittura il ponte dove giocano i bambini è solo transennato, ma i ragazzi ci vanno comunque a giocare”. L’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha detto che “è stato un tragico incidente. L’ispezione fisica del platano cipressino non dava preoccupazione, ma vedendolo caduto si vedono le radici secche e tagliate nelle parti principali. I tagli hanno portato a un attacco fungino che ha portato a far ammalare la pianta”.

La vittima

Francesca Ianni, romana e residente in zona piazza Bologna, era tornata nella Capitale per le feste. Da due anni viveva all’estero, a Bruxelles, dove si era sposata e aveva avuto tre figli: due bambini di 12 e 10 anni e una bambina di 7. Dopo gli studi alla Sapienza, aveva insegnato in diverse licei romani tra cui il Margherita di Savoia e il Majorana. Resta in prognosi riservata l’amica che era con lei, la coetanea Alessia Annibale.

L’indagine

Nei mesi scorsi i pm di piazzale Clodio avevano chiuso le indagini, che vedono 23 indagati, per alberi e rami caduti nella Capitale fra marzo 2023 e marzo 2024. In un caso un’anziana era morta, nel novembre 2023, dopo essere stata colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia nel quartiere Monteverde. Le accuse contestate in quell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, vanno dal disastro colposo all’omicidio colposo.

Il sindaco Gualtieri

“Siamo sgomenti per la tragica morte di Francesca Ianni avvenuta a causa della caduta di un albero nel parco di Colli Aniene. È una tragedia che addolora tutta Roma su cui deve essere fatta piena luce. Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della città ai familiari”, è il commento del sindaco Roberto Gualtieri.