Roma, bambina di 9 anni morta dopo aver mangiato gnocchi al ristorante

Roma, 9 dicembre 2024 – Tragedia a Roma: una bambina di 9 anni è morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. È successo giovedì: la piccola si è sentita male subito dopo il pasto, consumato in compagnia della famiglia; tra i sintomi vomito, spasmi e difficoltà respiratorie. L’ipotesi principale è quella di una reazione allergica, probabilmente al frumento.

Portata subito al policlinico Casilino, il quadro clinico è precipitato rapidamente: era già in arresto cardiocircolatorio, la squadra medica ha proceduto con la rianimazione. Dopo delle vane somministrazioni di adrenalina e Ventolin, la bimba è stata trasportata con urgenza al Gemelli, dove è deceduta. Gli ultimi disperati tentativi di rianimarla si sono rivelati vani.

Sempre a Roma, una vicenda simile nel mese di ottobre: una turista di 14 anni è morta dopo aver cenato in una pizzeria insieme alla famiglia. Portata al San Camillo in condizioni disperate, non era stato possibile salvarla. In quel caso, era finita nel mirino la presunta assenza di allergeni nel menù.