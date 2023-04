25 aprile, la partigiana Iole Mancini, 103 anni: "Continuate a lottare"

Roma, 25 aprile 2023 - "Anche quest'anno ci sono. É bello essere qui, vedere tanti romani che sono venuti dove è nata la Resistenza. I ricordi amari e terribili mi aiutano a vivere per non dimenticare mai. Non dimenticate mai chi ha dato la vita per questa Italia libera". Lo ha detto la partigiana Iole Mancini, 103 anni, che era stata staffetta per la Brigata Garibaldi, parlando dal palco dell'Anpi in porta San Paolo a Roma, durante la manifestazione antifascista in occasione del 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. "Sono felice di essere qui con voi, vuol dire che i nostri morti che hanno sacrificato le loro vite non sono morti invano - ha aggiunto - Continuate a lottare perché non é finito, siamo nel pieno di un ritorno di nostalgici che parlano perché non conoscono le condizioni in cui vivevo io a quei tempi. Alla mia età non è facile essere qui però la volontà c'è sempre".

‘Sono rose, fioriranno’

Ieri Iole Mancini, medaglia d'argento al Valore militare, ha partecipato con l’altra partigiana Luciana Romoli, 92 anni, già staffetta a soli 13 anni, al ricordo delle donne della Resistenza a porta San Paolo. Con loro anche la deputata Pd Laura Boldrini: “"È stato un onore e un grande piacere aver omaggiato le donne della Resistenza, partecipando all'iniziativa dell'Anpi nazionale 'Sono rose, fioriranno'. Con me a Porta San Paolo, a Roma due grandi figure femminili, le partigiane Iole Mancini, 103 anni, e Luciana ''Luce'' Romoli, 92. Insieme alle rose abbiamo lasciato un biglietto: 'Alle donne che difesero la città e la patria' dice la lapide di Porta San Paolo, a Roma” – ha scritto Boldrini in un post, aggiungendo che “sotto questa lapide vogliamo rendere omaggio a tutte le donne italiane che presero parte alla Resistenza e contribuirono alla liberazione del Paese dal nazifascismo. A quelle che non esitarono a svolgere incarichi pericolosi e a mettere a repentaglio la propria stessa vita. Per troppo tempo sono state dimenticate, per troppo tempo non sono stati riconosciuti il loro valore e l'importanza delle azioni che hanno compiuto. A tutte loro rivolgiamo il nostro grazie più sentito".

Questa mattina all'Altare della Patria ha avuto luogo la commemorazione ufficiale del 78esimo anniversario della Liberazione dal nazisfascismo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.