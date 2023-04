25 aprile, Sergio Mattarella all'Altare della Patria

Roma, 25 aprile 2023 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona all'Altare della Patria nel 78° anniversario della Liberazione. Mattarella ha ricevuto il saluto del Picchetto d'onore accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Presenti le alte cariche della Repubblica: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra. Hanno preso parte alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il Capo dello Stato si è recato poi in Piemonte nei Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves. A Cuneo, al Parco della Resistenza, Mattarella deporrà una corona al Monumento della Resistenza, visiterà in forma privata il Museo Casa Galimberti e a seguire si recherà al Teatro Toselli per la cerimonia commemorativa del 78mo anniversario della Liberazione.

Nel pomeriggio Mattarella sarà a Borgo San Dalmazzo, al Memoriale della deportazione - Museo Memo4345. Il Presidente della Repubblica raggiungerà quindi Boves per la deposizione di una corona al Monumento alla Resistenza in Piazza Italia.