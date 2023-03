Terremoto Forza Italia. Vince l'ala governista. Silurato Cattaneo, Ronzulli salva a metà

Silvio Berlusconi e Licia Ronzulli al Senato

Il terremoto in Forza Italia alla fine si è concretizzato all’improvviso, a ora di cena. Con una firma in fondo alla lista delle nuove nomine ai vertici del partito, il Cavaliere ha dato corpo a un ribaltone nell’aria da tempo. Messi in minoranza Cattaneo e Ronzulli, da oggi il partito azzurro è affidato all’ala governista. "Per dare pieno supporto al lavoro" che attende gli azzurri in vista delle elezioni europee, si legge nel comunicato, "con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale", il presidente Silvio Berlusconi ha provveduto a nominare sette nuovi coordinatori Regionali. La senatrice Licia Ronzulli è confermata nell’incarico di capogruppo al Senato, ma perde il coordinamento della Lombardia. Al suo posto viene nominato il forzista Alessandro Sorte. E Paolo Barelli è il nuovo capogruppo alla Camera al posto di Alessandro Cattaneo. La decisione è arrivata dopo settimane di chiacchiere di corridoio, con la compagna di Berlusconi, Marta Fascina, che su spinta di Marina Berlusconi sembra aver favorito la ripresa dell’ala più governativa del partito, dopo che 31 deputati su 44 avevano firmato un documento contro Cattaneo (nominato vicecoordinatore del partito), reo — secondo i racconti — di tenere troppo d’occhio gli onorevoli facendoli...