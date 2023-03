M5S sfida Schlein, intervista a Roberto Fico - Il podcast di Marcella Cocchi

Il podcast "Un altro giorno" su Quotidiano Nazionale

"Se partiti come il Pd vengono sui nostri temi come il salario minimo o la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario ben venga, altrimenti noi porteremo avanti le nostre battaglie in modo forte". Roberto Fico, già presidente della Camera e ora presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, intervistato in questo podcast, non dà per scontato il fronte unito dell'opposizione con il Pd di Elly Schlein. Se infatti sul salario minimo è partito un confronto comune in Commissione, sull'invio di armi a Kiev, invece, mercoledì in Aula si è misurata la grande distanza tra la linea pacifista netta di Giuseppe Conte e quella della leader del Pd (sì agli aiuti militari, con più sforzi diplomatici Ue). Tra i due partiti sembra che sia partita una sfida per rivendicare il patentino di vera forza di lotta, sebbene Grillo non abbia fatto mistero di aver apprezzato la vittoria della segretaria dem. Una sfida che riguarda anche il recupero degli elettori cosiddetti progressisti. Secondo Fico è il Movimento a essere sempre stato "dalla parte dei cittadini più in difficoltà". Competition is competition.

Ha collaborato Marco Santangelo