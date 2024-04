Vannacci, fonti della Lega: “Alle europee candidato indipendente, poi c’è rosa di leghisti doc”

Roma, 27 aprile 2024 – Fanno clamore le frasi pronunciate dal generale Vannacci, candidato con la Lega alle Europee, sui temi più disparati, da Mussolini all’aborto alle classi differenziate a scuola per i disabili. La condanna è bipartisan e fonti del Carroccio si affrettano a dire: "Vannacci è un candidato indipendente che potrà portare il proprio contributo e raccogliere voti di opinione fuori dal tradizionale bacino della Lega". E ancora: "Salvini ha chiuso liste competitive, di alto valore dove, ovviamente, non mancano leghisti doc, europarlamentari uscenti ed esponenti della società civile, con un'ampia rosa di candidati. In vista delle europee l'offerta politica della Lega agli elettori è seria e completa, all'insegna delle libertà e del desiderio di cambiare questa Europa".

Matteo Salvini (Ansa)

L’ipotesi di Vannacci di classi differenziate è stata avanzata durante i lavori della commissione Affari costituzionali sull’Autonomia differenziata e a stigmatizzarle è tutta l’opposizione che giunge alla conclusione che la riforma, cavallo di battaglia leghista, è pericolosa. Ma una presa di distanza arriva dallo stesso presidente della commissione, l'azzurro Nazario Pagano.