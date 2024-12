Salvini assolto, Gasparri (Forza Italia): “Smentiti i bugiardi e faziosi. Ma i giudici non hanno meriti”

Non pensa che questa sentenza possa almeno inaugurare una stagione di distensione nei rapporti tra politica e giustizia?

“Secondo me, no. I magistrati si sono accorti solo adesso che io avevo ragione? Ma vadano a quel paese! I giudici di Palermo non hanno alcun merito perché hanno semplicemente preso atto di una verità che fu negata in Parlamento da una banda di teppisti del diritto. È come se avessero risposto 4 alla domanda “quanto fa 2+2?“. Che cosa avrebbero dovuto fare? Sarebbe bastato ascoltarmi invece di andare dietro a bande di bugiardi, con la toga o senza”.

Il fermo immagine mostra il segretario federale della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa a 'Cinque Minuti'

Le tre pm Marzia Sabella, Geri Ferrara e Giorgia Righi sono sotto scorta per aver ricevuto insulti e minacce. Non pensa che sia il momento di una pacificazione con i giudici?

“Anche io sono sotto scorta e ricevo minacce e insulti tutti i giorni. Non è una questione che smuova la mia commozione, visto che penso di riceverne più di loro”.

Nelle precedenti legislature era Forza Italia ad avere rapporti più conflittuali con i magistrati. Oggi tocca a Lega e FdI. Perché?

“Perché la magistratura colpisce nel centrodestra chi le dà più fastidio. In questa prospettiva noi di Forza Italia siamo i protomartiri. Per questo dico che la magistratura non va riformata, va ri-fon-da-ta”.

Intanto la premier Meloni insiste sul Cpr in Albania, che oggi è vuoto in attesa della sentenza della Corte di Giustizia europea. L’opposizione vi accusa di sprecare soldi.

“A questi bugiardi che oggi vedono smentite le loro fanfaluche e menzogne dobbiamo dire che noi seguiamo la verità e il diritto. Loro seguano quello che vogliono, ovvero la bugia e l’ignominia. Noi non prendiamo lezioni dai profeti della bugia”.

Lei ha chiesto di sospendere dall’incarico i magistrati che fanno errori ripetuti.

“Sì, mi riferivo al caso del senatore del Partito democratico Stefano Esposito a Torino, ma credo che ci sarebbero da riempire le piazze delle vittime degli errori seriali della magistratura. Per questo dico che la magistratura va rifondata. E molti andrebbero mandati a casa per farli smettere di fare danni. Ma sono peggio quelli che hanno votato in due modi diversi al Senato su Salvini. I grillini sono degli automi che servono la menzogna e il loro interesse: sono la pagina più oscura della democrazia italiana. Il Pd? Sono maestri della faziosità e allievi di Togliatti. Ora hanno sostituito le Frattocchie con TikTok”.