Salvini Open Arms, la sentenza in diretta. Il vicepremier arrivato nell’aula bunker di Palermo

Palermo, 20 dicembre 2024 – È attesa per oggi la sentenza del processo Open Arms che vede il vicepremier Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per aver impedito per 19 giorni, nell'agosto 2019, lo sbarco di 147 migranti. L'accusa ha chiesto 6 anni. Il leader della Lega è arrivato nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo poco dopo le 9: “Qualunque sia la sentenza, sono orgoglioso di aver difeso il mio Paese”, le sue dichiarazioni. In caso di condanna, ha già annunciato Salvini, “faremo appello”. Ieri in sua difesa si è schierato anche il magnate Usa Elon Musk che ha definito il processo “assurdo”.

Il vicepremier Matteo Salvini. Attesa oggi la sentenza per il processo Open Arms