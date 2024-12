Francesca Verdini e la dedica a Matteo Salvini nel giorno della sentenza Open Arms

Palermo, 20 dicembre 2024 – Ore burrascose per il vicepremier Matteo Salvini. Dalla compagna Francesca Verdini arrivano parole toccanti per supportarlo nell’attesa della sentenza del processo Open Arms, fissata entro le 18, che si sta celebrando nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo.

“Sei la persona più buona e coraggiosa che io abbia mai incontrato. Sei leale al punto da essere sempre pronto a rimetterci, perché non te ne frega niente di rimetterci. Tu hai capito qualcosa di più profondo della vita, e ti sono così grata per avermene dato accesso”.

Comincia così la dedica postata su Instagram da Verdini per il compagno. Ad accompagnare il post uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti, in una sera estiva. "Non c'è rabbia, vendetta o sospetto nel mondo dove mi porti – scrive ancora Verdini – sei paziente con la mia malinconia, comprensivo con la mia tristezza e con le mie paure, al punto da trasformarle in speranza. Nonostante il prezzo dei tuoi sacrifici, sei sempre disposto a vedere il buono di tutti. Mi rendi ogni giorno migliore, o comunque, mi fai sperare di poterlo essere. E vero, è tutto difficile, ma comunque possibile grazie a te. Non potrei essere più orgogliosa e grata. Tieni duro, amore mio. Sono al tuo fianco".

Immagine dal profilo Instagram di Francesca Verdini.

Usciti insieme dall'aula bunker

I due sono usciti insieme dall'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo intorno a mezzogiorno. Poco dopo, si sono diretti verso il centro di Palermo per un pranzo con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Successivamente, si sono spostati per le vie della città per completare gli acquisti natalizi.

Chi è

Francesca Verdini è una presenza importante nella vita del ministro e vicepremier. I due hanno iniziato a frequentarsi nei primi mesi del 2019 e non mancano immagini che li ritraggono insieme anche durante il periodo della pandemia nel 2020. Lei 32 anni, originaria di Firenze, è figlia di Denis Verdini – ex coordinatore nazionale di Forza Italia – e Simonetta Fossombroni. Laureata in Economia alla Luiss con il sogno di diventare produttrice cinematografica, ha da sempre la passione per il confronto e la politica. Tra lei e Salvini intercorrono 20 anni d'età.

"Pronto ad avere un figlio"

A conferma del loro amore, ad aprile Salvini si era detto "pronto ad avere un figlio con Francesca". "Vorremmo un maschietto, ma non pensiamo alle nozze, non ci serve un certificato", aveva dichiarato il segretario della Lega in un'intervista al settimanale Chi. "Non abbiamo fretta - spiegava il vicepremier - ma sono pronto per un altro bambino, per sveglie notturne, pappe e pannolini. Mi piacerebbe".