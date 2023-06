Camera e Senato in lutto, ma non per 7 giorni. Ecco per quanto si fermano davvero

Roma, 13 giugno 2023 – In occasione della morte e dei funerali di Silvio Berlusconi, l’attività delle Camere subisce un parziale rallentamento nei giorni di martedì e di stop mercoledì. Il giorno 13 e il giorno 14 sono stati cancellati lavori delle commissioni, che invece riprenderanno giovedì 15 sia alla Camera sia al Senato, come spiegano i rispettivi siti internet appena aggiornati. Oggi, martedì, al Senato si è svolta la riunione dei capigruppo e alle 16,30 si è riunita l’assemblea presieduta dalla grillina Castellone che ha anche ricordato la scomparsa di Berlusconi con un minuto di silenzio da parte dei senatori presenti.

Alla Camera giovedì alle 12 si svolgerà in Aula, come previsto, la discussione generale su alcune mozioni presentate, e non si svolgeranno, perché non previsti, votazioni. Giovedì, sia alla Camera sia al Senato, riprenderà regolarmente il lavoro delle commissioni parlamentari, con gli ordini del giorno in calendario.

La commemorazione pubblica per il senatore Berlusconi, come di prassi avviene alla morte di membri del parlamento e in particolare per personalità che abbiano ricoperto cariche istituzionali, è prevista per martedì prossimo al Senato (camera alla quale Berlusconi apparteneva) alle 12. Successivamente l’ex presidente del consiglio sarà commemorato anche alla Camera dei deputati (Berlusconi in passato è stato deputato per cinque legislature) ma per il momento non si conosce la data.