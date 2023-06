Funerali di Berlusconi in diretta tv, maxischermi in piazza Duomo a Milano. Chi ci sarà

Milano, 13 giugno 2023 – Non poteva essere diversamente. I funerali di Silvio Berlusconi, morto ieri a 86 anni, saranno mandati in onda in diretta tv. Mediaset ha fatto sapere che metterà a disposizione il segnale per le emittenti italiane e straniere che lo desiderino, con audio e senza commento. Ma per i broadcaster sarà possibile anche avere una postazione per gli operatori fuori dal Duomo di Milano, in modo da poter integrare con i commenti dei propri cronisti. Ancora la programmazione ufficiale dei canali Mediaset e delle altre televisioni italiane non è aggiornata ma verosimilmente ci sarà spazio per la cerimonia funebre all’interno delle edizioni speciali dei Tg (Tg5, Tg1, TgLa7) o nelle trasmissioni di fascia, oltre naturalmente che nei canali all news (Rai news24, Skytg24, Tgcom24). Il live streaming sarà disponibile sulle rispettive piattaforme (Mediaset Infinity, Raiplay per citare le principali).

Un manifesto all'ingresso di Mediaset ricorda Silvio Berlusconi (Imagoeconomica)

Data e ora: chi ci sarà

I funerali sono in programma mercoledì 14 giugno alle 15, giorno in cui è stato indetto il lutto nazionale, fin qui riservato solo a presidente del Consiglio che hanno ricoperto anche il ruolo di presidente della Repubblica. Parteciperà il capo dello Stato Sergio Mattarella e sono attesi numerosi esponenti del governo e personalità dall’estero. Ci sono già migliaia di richieste di partecipazione, di cui molte di autorità internazionali. Per la Commissione Ue, sarà presente il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Celebra mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

Maxischermi

L’ingresso in piazza Duomo sarà contingentato per motivi di ordine pubblico e l’ipotesi è che saranno allestiti dei maxischermi. Il feretro sosterà qualche minuto sul sagrato prima di entrare in chiesa.

Nel frattempo è aperta ad Arcore, nella villa di Berlusconi, la camera ardente, a cui però possono accedere solo i familiari stretti. Per motivi di sicurezza la salma non è stata esposta al pubblico.