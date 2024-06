Exit poll ballottaggi 2024: a che ora si sapranno i risultati (e i nuovi sindaci)

Roma, 24 giugno 2024 – Arriva la resa dei conti con i ballottaggi. Il 23 e 24 giugno si stabilisce definitivamente, dopo mesi di campagna elettorale comprensiva di elezioni europee, regionali e amministrative, chi saranno i nuovi sindaci di ben 102 comuni italiani. Tra questi anche cinque capoluoghi di regione e dodici capoluoghi di provincia. Il diritto di voto viene esercitato dall'elettore dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di oggi lunedì 24 giugno.

Ballottaggi in Italia: domenica 23 e lunedì 24 giugno gli italiani tornano alle urne. Foto generica

I risultati, invece, saranno comunicati sin dall'inizio dello spoglio, che comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, quindi intorno alle 15. Attraverso gli exit poll (sondaggi effettuati all'uscita dei seggi) si avranno dopo pochi minuti le prime informazioni sugli equilibri alle urne nei comuni capoluogo e saranno indicati da subito i candidati che con più probabilità verranno eletti.

Si procederà poi con le proiezioni, basate sui dati reali, quindi già scrutinati, che arrivano dai cosiddetti seggi campione. Un sistema di rilevazione più raffinato che, circa un’ora dopo l’inizio dello spoglio, potrebbe già fornire un quadro chiaro della situazione. Per gli altri comuni, invece, bisognerà attendere fino a che lo scrutinio non assegni la vittoria all’uno o all’altro candidato. In alcuni casì si rischia di arrivare a un duello all’ultima scheda.

Dopo le amministrative dell'8 e 9 giugno, in diverse città non si è raggiunta la soglia per l'elezione al primo turno del 50%+1. Per questo, in città come Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso, si sono sfidati i due candidati che alla recente tornata elettorale hanno ottenuto più voti. Questa volta, per essere eletti, i candidati devono limitarsi a ottenere più voti dell'avversario senza una determinata soglia percentuale da raggiungere.

Per questo ballottaggio, che si tiene esattamente a due settimane dal primo turno, votano tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto che si presentano al proprio seggio muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento in corso di validità.

Anche se le liste hanno subito delle modifiche, poiché ai ballottaggi possono avvenire o meno degli "apparentamenti" tra un candidato rimasto in corsa e altre liste rimaste fuori dal ballottaggio, il centrosinistra sembra restare favorito nei grandi centri come Firenze e Bari dove ha ottenuto al primo turno maggiori consensi. Il centrodestra, invece, sembra davanti a Potenza e Campobasso, oltre che in diversi capoluoghi di provincia come Vercelli, Lecce e Caltanissetta. Gli schieramenti politici sono poi in estremo equilibrio a Perugia, Cremona e Urbino, dove il distacco tra le forze è minimo e si prospetta una sfida all'ultimo voto.

I risultati in diretta