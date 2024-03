Elezioni Abruzzo 2024 in tv: dove seguire exit poll, proiezioni e spoglio. A che ora sapremo il vincitore

Roma, 10 marzo 2024 – Per le elezioni regionali in Abruzzo i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23. Subito dopo la chiusura delle urne comincerà lo spoglio, che dovrebbe concludersi in mattinata. Ma già dopo un'ora è possibile che emerga una tendenza chiara sul vincitore. I candidati alla presidenza sono due: Marco Marsilio, appoggiato dal centrodestra, e Luciano D'Amico, che corre per il centrosinistra. Nella regione non è previsto il voto disgiunto. L'elezione dei consiglieri seguirà il sistema proporzionale con una soglia di sbarramento al 2%.

Elezioni Abruzzo, Marsilio-D'Amico

Gli exit poll e le maratone tv

La Rai non ha in programma trasmissioni speciali sulle elezioni in Abruzzo domenica 10 marzo. Su Rete 4 il programma Zona Bianca condotto da Bianca Berlinguer dedicherà una parte dello spazio. La7 ha in programma una “Maratona Mentana – Speciale Elezioni in Abruzzo” condotta dal direttore del Tg di La7 Enrico Mentana. Nella trasmissione non sono previsti exit poll. Rete8 ha in programma di seguire lo spoglio in diretta in collaborazione con il quotidiano Il Centro. Il collegamento con il sondaggista Antonio Noto consentirà di avere gli exit poll e le proiezioni. Gli exit poll sono sondaggi elettorali che si effettuano all'uscita dei seggi, quando si chiede all'elettore che ha appena votato di ripetere il voto appena dato in cabina. Si effettua a monte di un campionamento che rende statisticamente valido il risultato. Nelle proiezioni invece si individuano alcune sezioni campione, poi i dati vengono elaborati e proiettati sull'universo degli elettori per avere un dato indicativo sull'esito dello spoglio.

Lo spoglio delle elezioni in Abruzzo

Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura delle urne, quindi indicativamente dopo le 23. I cittadini abruzzesi con diritto al voto sono 1.208.276 su una popolazione censita di 1.275.950, di cui 592.041 uomini e 616.235 donne, in un totale di 305 comuni. Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634 di cui 13 ospedaliere. I giornalisti potranno seguire i risultati anche nella Sala Stampa della Regione Abruzzo a Palazzo Silone a L'Aquila.