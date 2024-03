Risultati elezioni Abruzzo 2024, diretta dalle 23: exit poll e spoglio in tempo reale

L’Aquila, 10 marzo 2024 – Attesa in Abruzzo per i risultati delle elezioni regionali (lo spoglio in diretta qui sotto). Oggi i residenti hanno votato per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale. La partita è aperta fra il governatore uscente Marco Marsilio che rappresenta il Centrodestra unito e il professore di economia Luciano D’Amico, candidato del Centrosinistra allargato a M5S, Azione e Italia Viva. Le urne saranno chiuse alle 23, orario in cui comincerà lo scrutinio (qui la guida tv). Contemporaneamente verranno diffusi i primi exit poll (i sondaggi realizzati presso i seggi), che forniranno una prima indicazione sull’esito. Arriveranno poi le proiezioni, stime delle percentuali di voto in base a un campione di schede scrutinate. Infine i dati reali. L’affluenza calcolata alle 19 è in lieve crescita rispetto al 2019. Alle 7 di sera aveva votato il 43,93% degli aventi diritto con un aumento dello 0,8% rispetto a quattro anni fa.

Spoglio e affluenza: i dati in tempo reale sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di QN

Notizie in diretta