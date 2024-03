Risultati elezioni Abruzzo 2024 in diretta: il centrodestra tiene, Marsilio riconfermato col 53% dei voti. “Il campo largo non è il futuro”

Roma, 11 marzo 2024 – Il centrodestra vince le elezioni regionali in Abruzzo 2024, dove i risultati ormai quasi definitivi riconfermano il governatore uscente Marco Marsilio con il 53,5%. Lo sfidante del centrosinistra, Luciano D'Amico, si ferma invece poco oltre il 46%. Sono i risultati emersi dopo che sono state scrutinate 1.489 sezioni su 1.634 (sotto la diretta).

Per quanto riguarda i voti di lista Fratelli d'Italia si conferma primo partito con circa il 24,1%, Fi il 13,3%, la Lega il 7,6%, la lista Marsilio il 5,5%, Noi Moderati il 2,7% e l'Udc 1,2%. Sul fronte dell'opposizione il Pd è al 20,3%, Abruzzo Insieme 7,7%, M5s 6,8%, Azione 3,9%, Avs 3,6%, Riformisti e Civici 2,7%.

Bene quindi Pd e FI, mentre crolla il M5s e va male Azione, che paga la scissione con Italia viva.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di QN

I festeggiamenti di Marco Marsilio, rieletto governatore dell'Abruzzo (ImagoE)

"E' stata scritta una pagina di storia, è stato abbattuto un altro muro – sono state le parole di Marsilio dal suo comitato elettorale a Pescara, commentando la vittoria – Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere e completare l'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo. Questa è la missione della mia vita: restituire alla terra dei miei padri la forza, la dignità, il ruolo che merita, per dare alla sua gente tenace e laboriosa e soprattutto ai suoi figli la speranza di un futuro migliore".

"Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo perché era il suo triste passato, e il campo largo non sarà il futuro dell'Italia. L'unica sarda che questa notte festeggerà sarà mia moglie", ha concluso il governatore rieletto.

Segui gli aggiornamenti in diretta