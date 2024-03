Elezioni in Abruzzo: il test è su Meloni. Equilibri delicati nel centrodestra dopo la Sardegna

Roma, 10 marzo 2024 – Chi l’avrebbe mai detto, prima del voto sardo, che l’Abruzzo, il primo fortino, la prima regione conquistata da FdI, potesse essere contendibile? Sembrava in cassaforte. Blindato. E invece il voto è sul filo. Appeso all’umore degli indecisi e all’affluenza e, dicono dalla regione, in buona parte a come e quanto voteranno le città: Pescara, L’Aquila, Teramo, Chieti, Montesilvano e Avezzano soprattutto.

Giorgia Meloni fiuta il vento e naviga nella politica da una vita, per questo ha usato l’artiglieria pesante portando in Abruzzo 13 ministri, e poi sottosegretari, viceministri e parlamentari, con corredo di leader di partito grandi e piccoli. Ha schierato tutto quello che poteva servire per non prendere sottogamba una competizione regionale che se dovesse andar male segnerebbe la seconda sconfitta di fila. Un segnale almeno fastidioso – nonostante il numero di elettori sia esiguo, circa 1.2 milioni – in vista delle europee, che sono la vera, grande partita.

Giorgia Meloni ha giocato il tutto per tutto, anche perché perché il candidato è “suo“ – amico e mentore da sempre, fu lui a tesserarla nella mitica sezione della Garbatella, raccontano i suoi agiografi – e sua sarebbe la sconfitta, anche se tutto lascia credere che la Lega non ripeterà l’exploit delle prossime regionali e comunque sarà FdI il primo partito della coalizione di destra-centro. Ma quella della competizione – serratissima – con Matteo Salvini è in parte un’altra storia.

Tutti nella coalizione comprendono che il test è nazionale: se la maggioranza di governo vince, seppure di poco, le lancette dell’orologio della storia politica italiana tornano (quasi) a prima della Sardegna. Se perde avranno una accelerazione in avanti, rischiano di innescare una fibrillazione e la solita fuga dalle responsabilità, con corredo di accuse reciproche. E c’è anche un altro elemento da considerare, anzi due. Il primo è che nelle competizioni regionali, il governo in carica parte sempre svantaggiato e soprattutto che sia la Sardegna che l’Abruzzo, da quando c’è l’elezione diretta del presidente della regione, hanno sempre votato contro la maggioranza uscente, cambiando direzione ogni cinque anni. Un precedente che poteva suonare come un potente campanello di allarme.

Il secondo elemento è che alle scorse regionali abruzzesi Marsilio vinse nettamente con il 48%, ma contro avversari Pd e M5s fieramente divisi, mentre stavolta di fronte Marsilio ha avuto una opposizione unita come forse mai più: da Calenda a Fratoianni, da Schlein a Conte e Renzi tutti dentro, dietro un unico candidato. Bel problema per il destra-centro. Perché ormai si è capito da tempo che con il sistema elettorale in vigore, chi si divide, perde.

E così nulla è stato scritto, fin dall’inizio. Oltretutto, una vittoria di misura, di una incollatura, sarà sì uno scampato pericolo per il governo, ma Meloni non potrà cantare vittoria più di tanto. E quindi l’inquilina di Palazzo Chini in questa competizione elettorale aveva molto da perdere e poco da guadagnare. La vittoria potrà farle conservare una regione “sua“, facendo quanto ci si attendeva da lei. In caso contrario, dovrà masticare amaro.